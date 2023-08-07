На Кубани ловили "на живца" заказчицу убийства

Кубанским правоохранителям пришлось разыграть целый "спектакль", чтобы поймать "на горячем" заказчицу убийства семейной пары в Северском районе края: воспаленное воображение 56-летней женщины подсказало ей, что именно пара виновата в неверности ее мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Как выяснило следствие, женщина заподозрила своего супруга в неверности и затаила месть: она решила убить любовницу, а заодно и ее мужа, и стала подыскивать исполнителя, передает "АиФ-Юг".
Ревнивица развила в этом направлении бурную деятельность, которая попала в поле зрения правоохранителей. Чтобы удовлетворить ее амбиции, полицейский, представившийся киллером, согласился помочь ей за 150 тыс рублей. Он должен был облить разлучницу кислотой, а после сжечь автомобиль семейной пары.
С размахом организовав "дело", полицейские сфабриковали целый фотоотчет, который "киллер" и показал заказчице. Та передала ему часть суммы, после чего и была задержана.
Сейчас она арестована и содержится под стражей, следователи готовят материалы для передачи в суд.