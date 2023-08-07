На Кубани ловили "на живца" заказчицу убийства

Опубликовано: 18:56, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Кубанским полицейским пришлось выступить в роли наемных киллеров, чтобы поймать "на живца" ревнивую заказчицу убийства супружеской пары.

Кубанским правоохранителям пришлось разыграть целый "спектакль", чтобы поймать "на горячем" заказчицу убийства семейной пары в Северском районе края: воспаленное воображение 56-летней женщины подсказало ей, что именно пара виновата в неверности ее мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснило следствие, женщина заподозрила своего супруга в неверности и затаила месть: она решила убить любовницу, а заодно и ее мужа, и стала подыскивать исполнителя, передает "АиФ-Юг".

Ревнивица развила в этом направлении бурную деятельность, которая попала в поле зрения правоохранителей. Чтобы удовлетворить ее амбиции, полицейский, представившийся киллером, согласился помочь ей за 150 тыс рублей. Он должен был облить разлучницу кислотой, а после сжечь автомобиль семейной пары.

С размахом организовав "дело", полицейские сфабриковали целый фотоотчет, который "киллер" и показал заказчице. Та передала ему часть суммы, после чего и была задержана.

Сейчас она арестована и содержится под стражей, следователи готовят материалы для передачи в суд.