РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Житель Краснодара пошел на преступление ради картины в кафе

Житель Краснодара пошел на преступление ради картины в кафе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
До пяти лет лишения свободы угрожают жителю Краснодара за украденную из туалета местного кафе картину. Следствие продолжается. По факту возбуждено уголовное дело.

Впечатлительный житель Краснодара не смог устоять перед живописной работой, украшавшей туалетную комнату одного из столичных кафе.

Недолго думая, он забрал картину себе, и, как отмечают, оперативники, впоследствии успел «распорядиться украденным имуществом».

Нездоровая любовь к живописи может привести к пятилетнему сроку заключения, также отметили в УМВД по Краснодару.

"В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении"

– УМВД по Краснодару

В Чехии украли &quot;замороженного&quot; коня Кадырова

В Чехии украли "замороженного" коня Кадырова

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
840 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version