Житель Краснодара пошел на преступление ради картины в кафе

Опубликовано: 16:49, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До пяти лет лишения свободы угрожают жителю Краснодара за украденную из туалета местного кафе картину. Следствие продолжается. По факту возбуждено уголовное дело.

Впечатлительный житель Краснодара не смог устоять перед живописной работой, украшавшей туалетную комнату одного из столичных кафе.

Недолго думая, он забрал картину себе, и, как отмечают, оперативники, впоследствии успел «распорядиться украденным имуществом».

Нездоровая любовь к живописи может привести к пятилетнему сроку заключения, также отметили в УМВД по Краснодару.

"В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении"

– УМВД по Краснодару