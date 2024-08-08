Вестник Кавказа

Дорога в объезд Батуми открыта для транспорта

Дорога в объезд Батуми открыта для транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялась церемония открытия автомагистрали, идущей в объезд популярного черноморского курорта Батуми. На ней выступил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Строительство дороги в объезд курортного Батуми завершено. Она имеет большое значение для города, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на торжественной церемонии открытия. Создание объездной дороги считается одним из крупнейших проектов в республике за последнее время.

«Хочу всех поздравить с открытием объездной магистральной дороги Батуми. Эта дорога является частью стратегического европейского дорожного маршрута, а также имеет особое значение для развития Батуми как города-курорта»

- Ираклий Кобахидзе

Протяженность магистрали составляет 14 км. Она состоит из двух полос с асфальтобетонным покрытием, 20 мостов и 5 тоннелей. Ранее путь проходил через густонаселенные и туристические места, что усложняло как пассажирские, так и грузовые перевозки в этом направлении. Теперь же Батуми свободен от транзитного движения.

Новая трасса идет от населенного пункта Махинджаури до поселка Хелвачаури. По пути она захватывает отдаленные районы черноморского курорта и прилегающие к нему территории.

На церемонии открытия Кобахидзе добавил, что усиление связующей функции Грузии – одна из приоритетных задач нынешнего правительства.

«На пути к достижению этой цели мы уже имеем весьма ощутимые результаты – на территории Грузии для автомобильного транспорта уже используется 355 км автомагистралей, 287 км из которых построены при нашем правительстве с 2012 года, чем мы можем особенно гордиться»

- Ираклий Кобахидзе

В планах на следующий год находится строительство автомагистрали, которая сократит путь из Тбилиси в Батуми до 3 часов, что позитивно повлияет на туризм в Аджарии и мобильность регионов.

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