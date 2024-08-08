Стрельба в Батуми у ресторана: виновник объявлен в розыск

Правоохранительные органы Грузии начали разыскивать мужчину, устроившего стрельбу около ресторана в Батуми. Из-за него трое сотрудников заведения были ранены.

Мужчина, стрелявший на входе ресторана в аджарской столице, объявлен в розыск местным судом, рассказали в прокуратуре Грузии. Инцидент случился в начале августа этого года.

Следствие выяснило, что стрелком был гражданин Турции, который незаконно пересек границу с Грузией. Он обвиняется сразу в нескольких преступлениях:

покушении на убийство двух или более человек с созданием угрозы жизни другим людям

незаконном хранении и хранении огнестрельного оружия

нелегально пересечении государственной границы

Напомним, что очевидцы услышали выстрелы на улице Качинских возле ресторана в Батуми 7 августа. В результате происшествия пострадали трое человек – работники заведения в возрасте до 25 лет. Они были срочно доставлены в больницу.