Вестник Кавказа

Автомобиль наехал на туристов на юго-западе Грузии

Автомобиль наехал на туристов на юго-западе Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое иностранцев пострадали в ДТП в Аджарии. В результате полученных травм один человек скончался в больнице.

В Аджарии попали под колеса легкового автомобиля граждане иностранного государства. Об этом сообщают грузинские СМИ.

ДТП произошло в городе Кобулети.

Согласно предварительной информации, машина наехала на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавших отвезли в больницу. Женщины скончалась в медучреждении. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести.

По факту случившегося начато расследование.

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