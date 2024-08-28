Автомобиль наехал на туристов на юго-западе Грузии

Двое иностранцев пострадали в ДТП в Аджарии. В результате полученных травм один человек скончался в больнице.

В Аджарии попали под колеса легкового автомобиля граждане иностранного государства. Об этом сообщают грузинские СМИ.

ДТП произошло в городе Кобулети.

Согласно предварительной информации, машина наехала на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавших отвезли в больницу. Женщины скончалась в медучреждении. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести.

По факту случившегося начато расследование.