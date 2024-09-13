Лифт с пассажирами упал в Батуми

ЧП с лифтом случилось в Батуми (Аджария). Кабина сорвалась в шахту в тот момент, когда внутри находились люди. Несколько человек получили травмы.

Падение лифта произошло сегодня в курортном Батуми, сообщают грузинские СМИ.

Инцидент случился в жилом доме. В момент обрушения лифта внутри него были пассажиры. В результате четыре человека были травмированы. Однако, как сообщили врачи, их жизням ничего не угрожает.

Известно, что дом с упавшим лифтом не старый – он был построен недавно.

Напомним, ранее в компании "Грузинская железная дорога" признались, что большая часть вагонов и локомотивов пришли в ветхое состояние и нуждаются в замене. В общей сложности старше 35 лет оказались свыше двух третей подвижного состава.