Вестник Кавказа

Лифт с пассажирами упал в Батуми

Кнопки лифта
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
ЧП с лифтом случилось в Батуми (Аджария). Кабина сорвалась в шахту в тот момент, когда внутри находились люди. Несколько человек получили травмы.

Падение лифта произошло сегодня в курортном Батуми, сообщают грузинские СМИ.

Инцидент случился в жилом доме. В момент обрушения лифта внутри него были пассажиры. В результате четыре человека были травмированы. Однако, как сообщили врачи, их жизням ничего не угрожает.

Известно, что дом с упавшим лифтом не старый – он был построен недавно.

Напомним, ранее в компании "Грузинская железная дорога" признались, что большая часть вагонов и локомотивов пришли в ветхое состояние и нуждаются в замене. В общей сложности старше 35 лет оказались свыше двух третей подвижного состава.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
725 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армянские авиалинии захотели летать в Батуми в новогодние праздники

Армянские авиалинии захотели летать в Батуми в новогодние праздники

Грузия обзаведется консульствами Шри-Ланки

Грузия обзаведется консульствами Шри-Ланки

Самолеты начнут летать из Минвод в Грузию

Самолеты начнут летать из Минвод в Грузию

Дорога в объезд Батуми открыта для транспорта

Дорога в объезд Батуми открыта для транспорта

Черноморский курорт Грузии Анаклия - как добраться и что посмотреть

Черноморский курорт Грузии Анаклия - как добраться и что посмотреть

ЮКЖД завершили перевозки из Еревана в Батуми в этом году

ЮКЖД завершили перевозки из Еревана в Батуми в этом году

Учебная &quot;авария&quot; произошла на канатной дороге в Батуми

Учебная "авария" произошла на канатной дороге в Батуми

Как посетить Ушгули - самое высокогорное поселение Грузии?

Как посетить Ушгули - самое высокогорное поселение Грузии?

Происшествия в Батуми: падение лифта убило мужчину

Происшествия в Батуми: падение лифта убило мужчину

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы