Вестник Кавказа

Учебная "авария" произошла на канатной дороге в Батуми

Учебная "авария" произошла на канатной дороге в Батуми
© Фото: Служба по управлению ЧС МВД Грузии
Грузинские спасатели отработали свои действия при возможной аварии на канатной дороге в Батуми. Учения прошли сегодня, во время них пассажиров "застрявшей" (по легенде учений) канатки эвакуировали разными средствами.

Батумская канатная дорога стала местом спасательных учений – специалисты тренировались в эвакуации пассажиров на случай незапланированной остановки дороги, рассказали в Службе ЧС грузинского МВД.

Согласно сценарию учений, на канатке возникла задержка по техническим причинам. В связи с этим возникла необходимость эвакуировать пассажиров, что и было успешно проделано. Эвакуация производилась посредством различным средств: батута, дрона и особой спецтехники.

Задача учений – совершенствование навыков эвакуации пассажиров при техногенной аварии.

В учениях, кроме спасателей, участвовали полицейские, медики и сотрудники канатки.

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