В Батуми борются с нарушителями тишины

Инспекция Батуми выписала 38 штрафов за превышение нормы шума с начала этого года. Общая сумма штрафов вышла в 220 тыс лари.

С января этого года в аджарской столице зафиксировали 38 фактов нарушения нормы шума, рассказали в местной инспекции.

Общая сумма штрафов вышла в более чем 220 тыс лари (7,1 млн рублей).

За восемь месяцев инспекция приняла почти 80 жалоб на шум.

Грузия установила штрафы за нарушение допустимого уровня шума четыре года назад. Физическому лицу нужно выплатить 150 лари (5 тыс рублей), а юридическому – 1,5 тыс лари (50,5 тыс рублей). За повторное нарушение размер штрафа повышается.

Ограничения на уровень шума не касается железных и автомобильных дорог, метро, аэропортов. Ремонтные работы, акции и другие городские мероприятия, согласованные с администрацией, также не попадают под штрафы.