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Доллар впервые за год преодолел порог в 83 рубля

Доллар впервые за год преодолел порог в 83 рубля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар на торгах сегодня поднялся выше 83 рублей. Такую отметку он преодолел впервые с апреля 2022 года.

Торги на Московской бирже в пятницу продолжаются ростом доллара. Днем 7 апреля курс доллара поднялся выше 83 рублей - впервые с 6 апреля прошлого года.

На 12.40 мск доллар на торгах расчетами «завтра» поднимался до 83,04 рубля, плюс 1,65 рубля. Несколькими минутами ранее курс доллара достигал 83,07 рубля. Это максимум за 12 месяцев.

Евро на Мосбирже также растет, он превышал 91 рубль, такие показатели являются максимальными с 6 апреля 2022 года.

Растет и курс юаня - плюс 2,23%, до 12,05 рубля.

Доллар продолжает ускоренное движение вверх

Доллар продолжает ускоренное движение вверх

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