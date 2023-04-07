Опубликовано: 7:35, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар на утренних торгах Мосбиржи рос до 81,41 рубля, стоимость евро не изменилась и оставила 89,15 рубля.

В ходе утренних торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия торгов курс доллара вырос на 3,75 копейки, составив 81,41 рубля.

Стоимость евро осталась на прежних рубежах в 89,15 рубля. Стоимость юаня выросла на 1 копейку, составив 11,81 рубля.

Сколько будет стоить доллар завтра

Согласно прогнозу аналитиков в субботу, 8 апреля стоимость американской валюты составит 82,60 рубля. Минимальные значения – 81,44 рублей за доллар, максимальные – 83,76 рублей.