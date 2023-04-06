Доллар взял новую вершину в 80 рублей

Опубликовано: 9:44, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рубль сегодня продолжает снижение на торгах Московской биржи относительно доллара, евро и юаня. Курс американской валюты, в частности, уже поднимался выше 80 рублей - впервые почти за год.

Курс доллара сегодня взял очередную психологическую вершину и поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля минувшего года, следует из данных торгов на Московской бирже.

Слабеет рубль и относительно европейской и китайской валют. Курс юаня вырос до 11,63 рубля, евро дорожает до 87,5 рубля.

Отметим, что на 9.23 мск курс доллара расчетами "завтра" увеличился на 25 копеек и составил 80,08 рубля, юань подорожал на 5 копеек, до 11,63 рубля, евро поднялся на 17 копеек, достигнув 87,46 рубля.