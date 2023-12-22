Доллар начал отыгрывать позиции

Главные валюты перешли к росту на открытии торгов. Доллар поднялся до 89,43 рубля, а евро до 97,16 рубля.
Курс американской валюты с утра демонстрирует позитивный тренд: доллар подорожал до 89,43 рубля. Европейская валюта также отметилась позитивной динамикой: прибавив 53,5 копейки курс евро составил 97,16 рубля.
Не остался в стороне и китайский юань, подорожав на 0,9 копейки, он составил 12,274 рубля.
Сколько будет стоить доллар завтра
Согласно прогнозам экономистов, завтра курс американской валюты составит: 89,15 рубля. Максимальный уровень - 90,40 рубля, а минимальный – 87, 90 рубля.
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