Вестник Кавказа

Каким будет курс доллара в России в ближайшие 4 года?

Каким будет курс доллара в России в ближайшие 4 года?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России спрогнозировали среднегодовой курс доллара. Американская валюта к концу 2026 года будет стоить 100 рублей.

Среднегодовой курс доллара к концу текущего года спрогнозировали в Минэкономразвития РФ. По словам сотрудника ведомства, американская валюта будет стоить 98,7 рублей.

Представитель министерства подчеркнул, что прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с сентябрьскими прогнозами 2024 года, сообщает ТАСС.

В проекте прогноза сценарных условий социально-экономического развития страны на 2025-2026 год и на плановый период 2027-2028 Минэкономразвития снизило прогноз по американской валюте.

Уточняется, что в 2025 году средний курс доллара составит 94,3 рубля. Уже в следующем году американская валюта будет стоить 100 рублей, в 2027-м – 103,5 рублей, а в 2028 – 106 рублей.

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