Кто отказывается от доллара в пользу юаня?

Юань, или жэньминьби, национальная валюта Китая, занимает пятое место в мире как международная резервная валюта. В 2023 году доля юаня в глобальных валютных транзакциях увеличилась на 7%. Какие страны отказываются от американского доллара в пользу юаня - рассказываем в этом материале.

Сегодня юань - самая быстро набирающая популярность валюта в мире, а китайское руководство делает всё возможное для того, чтобы потеснить доллар с главенствующей позиции в финансовой системе мира.

Саудовская Аравия выбирает юань

В конце прошлого месяца Пекин и Эр-Рияд договорились о валютном свопе в 50 млрд юаней (около $ 7 млрд) сроком на три года и с возможностью продления. Центральный банк Китая заявил, что соглашение ”поможет усилить сотрудничество в сфере финансов и расширить использование местных валют, а также будет служить продвижению инвестиций и торговли между Эр-Риядом и Пекином”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему это важно?

Хотя сумма валютного свопа относительно небольшая, само по себе соглашение является знаковым: как Китай, так и Саудовская Аравия стремятся снизить свою зависимость от западной финансовой системы, в основе которой американский доллар. Кроме того, важно отметить и тот факт, что Саудовская Аравия - главный партнер США на Ближнем Востоке, при этом Эр-Рияд вполне осознает необходимость снижения зависимости от западной валюты.

Аргентина: юань как средство спасения?

В апреле Китай и Аргентина объявили валютный своп, эквивалентный $ 10,5 млрд. В июне своп-линия была увеличена до $ 18 млрд на ближайшие три года. В рамках этого свопа Аргентина получила возможность платить в юанях за китайский импорт. Кроме того, в том же месяце Буэнос-Айрес часть своего долга в $ 2,7 млрд перед Международным валютным фондом выплатил в юанях, а Центральный банк Аргентины объявил, что теперь аргентинцы могут открывать банковские счета в юанях.

Почему это важно?

Валютное соглашение с Китаем имеет большое значение для Аргентины, экономический кризис в которой продолжается много лет, а валютные резервы (в долларах) неизменно сокращаются. Для Китая выпуск юаня на валютный рынок Аргентины - это возможность объявить о себе как о стороне, готовой помогать государствам, оказавшимся в тяжелом экономическом положении, а также шанс укрепить валюту в качестве инвестиционного инструмента.

Четверть товарооборота России в юанях

Еще в октябре прошлого года юань обогнал доллар и стал самой торгуемой иностранной валютой на Московской бирже. По итогам первого полугодия 2023 года, на долю юаня приходится четверть товарооборота России (без учёта транзакций с Китаем). Сегодня курс юаня к рублю составляет 1 к 12,81, а в банках страны возможно проводить операции, открывать счета и вклады в китайской валюте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему это важно?

Для России использование китайской национальной валюты - это возможность продолжать участвовать в международной торговле, несмотря на давление западных санкций. Дедолларизация для России набирает обороты, и не в последнюю очередь за счет перехода на расчёт в юанях.

Мировые корпорации на кредитном рынке Китая

В последнее время глобальные компании всё более активны на китайском кредитном рынке: они выпускают рекордные объемы номинированных в юанях облигаций. Корпорации, в числе которых немецкий автопроизводители BMW и Volkswagen Group, заимствуют средства в Китае, ориентируясь на доступные процентные ставки. За счёт подобных заимствований юань обогнал евро и стал второй валютой в мире по использованию в торговом финансировании.

Почему это важно?

Для Китая рост объёмов юаня в глобальном финансировании - один из основных приоритетов интернационализации собственной валюты. То есть юань все чаще и в большей мере используется за пределами Китая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар теряет позиции?

На сегодняшний день более 40 стран заключили соглашения о валютных свопах с Китаем, а доля юаня в глобальных торговых расчётах составляет почти 6%. Китайский юань становится всё сильнее, но, пожалуй, еще рано говорить, что доллар теряет позиции. Однако, как минимум долгосрочность его главенствующего положения в мире сегодня подвергается сомнению. На фоне глобальных геополитических изменений всё большее количество стран постепенно снижают свою зависимость от валюты, которая главенствовала в мировой финансовой системе c конца Второй мировой войны, делая выбор в пользу укрепляющегося юаня.