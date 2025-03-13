Вестник Кавказа

Россия и Турция могут нарастить торговлю в нацвалютах из-за укрепления рубля – СМИ

Россия и Турция могут нарастить торговлю в нацвалютах из-за укрепления рубля – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Укрепление курса рубля может поспособствовать увеличению торговли в национальных валютах России и Турции и снижению зависимости от доллара. Накануне его курс опустился ниже 80 рублей.

Увеличению торговли между Россией и Турцией в национальных валютах может поспособствовать укрепление рубля. При этом российская валюта может стать более привлекательной для турецкого рынка, передал СМИ источник на финансовом рынке Турции.

Накануне расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с лета 2024 года.

"Укрепление российской валюты делает расчеты в рублях более привлекательными для турецких компаний, так как это может снизить риски, связанные с колебаниями валютных курсов"

- источник

Кроме того, благодаря укреплению рубля Россия и Турция могут снизить свою зависимость от доллара. Это также будет положительно влиять на использование национальных валют в двусторонних расчетах, добавил турецкий источник в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что еще в 2024 году СМИ сообщали, что Россия и Турция могут начать проводить оплату газа в национальных валютах. Единственной проблемой в этом выступает большая комиссия. Вопрос с оплатой газа возник после того, как на Газпромбанк, через который проходили транзакции, наложили санкции.

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