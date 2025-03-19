Вестник Кавказа

Доллар по 100 рублей ожидается к концу года - ВТБ

Доллар по 100 рублей ожидается к концу года - ВТБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К концу 2025 году курс доллара может вновь подняться до уровня 100 рублей за USD. В ВТБ ориентируются на "трехзначные" цифры.

Курс доллара к концу года может снова вырасти до 100 рублей, поделился первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По прогнозу МЭР, доллар поднимется до уровня 98,7 рубля к концу этого года. В ВТБ ожидают подобных цифр.

 "Мы, как и Минэкономразвития, ориентируемся на трехзначные (цифры), возможно, приближающийся к 100 рублям за доллар курс к концу 2025 года"

– Дмитрий Пьянов

Ранее в ЦБ отметили, что текущее укрепление рубля может позитивно сказаться на ситуации с инфляцией.

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