Доллар по 100 рублей ожидается к концу года - ВТБ

К концу 2025 году курс доллара может вновь подняться до уровня 100 рублей за USD. В ВТБ ориентируются на "трехзначные" цифры.

Курс доллара к концу года может снова вырасти до 100 рублей, поделился первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По прогнозу МЭР, доллар поднимется до уровня 98,7 рубля к концу этого года. В ВТБ ожидают подобных цифр.

"Мы, как и Минэкономразвития, ориентируемся на трехзначные (цифры), возможно, приближающийся к 100 рублям за доллар курс к концу 2025 года"

– Дмитрий Пьянов

Ранее в ЦБ отметили, что текущее укрепление рубля может позитивно сказаться на ситуации с инфляцией.