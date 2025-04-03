Центробанк повысил курс доллара на четверг

Банк России поднял курс доллара на завтра. Помимо американской валюты, подорожали курсы евро и юаня.
Центробанк России опубликовал на своем официальном портале курсы доллара, евро и юаня на четверг, 24 апреля.
Регулятор увеличил стоимость доллара почти на 1 рубль и курс американской валюты на завтрашний день составит 82,36 рублей.
Что касается евро, то он подорожал более чем на 50 копеек. Таким образом, европейская валюта завтра будет стоить 94,57 рублей.
Банк России прибавил 22 копейки юани. В четверг курс китайской валюты составит 11,33 рубля.