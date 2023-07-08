Дневной ливень затопил Краснодар

Проливной дождь, сегодня днем обрушившийся на Краснодар, был настолько мощным, что его улицы буквально мгновенно превратились в полноводные реки. Остановилось не только движение транспорта на многих улицах кубанской столицы, встал и любимый общественный транспорт краснодарцев – городские травмваи.
Дождь в городе начался в районе 14:50, однако буквально через 10 минут он перерос в настоящий тропический ливень, а в 15:03 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о том, что из-за затопления путей встали трамваи четырех городских маршрутов, причем – в обе стороны, передает портал Юга.ру.
Еще хуже пришлось владельцам личного автотранспорта – как пишут в соцсетях очевидцы, на некоторых улицах машины стоят почти по окна в воде.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых в крае ливней.