РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дневной ливень затопил Краснодар

Дневной ливень затопил Краснодар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня днем в столице Кубани хлынул мощный ливень, который за считанные минуты затопил Краснодар настолько, что в городе даже остановилось движение трамваев.

Проливной дождь, сегодня днем обрушившийся на Краснодар, был настолько мощным, что его улицы буквально мгновенно превратились в полноводные реки. Остановилось не только движение транспорта на многих улицах кубанской столицы, встал и любимый общественный транспорт краснодарцев – городские травмваи.

Дождь в городе начался в районе 14:50, однако буквально через 10 минут он перерос в настоящий тропический ливень, а в 15:03 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о том, что из-за затопления путей встали трамваи четырех городских маршрутов, причем – в обе стороны, передает портал Юга.ру.

Еще хуже пришлось владельцам личного автотранспорта – как пишут в соцсетях очевидцы, на некоторых улицах машины стоят почти по окна в воде.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых в крае ливней.

Кубань будет заливать ливнями

Кубань будет заливать ливнями

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
525 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version