Дневной ливень затопил Краснодар

Опубликовано: 16:42, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем в столице Кубани хлынул мощный ливень, который за считанные минуты затопил Краснодар настолько, что в городе даже остановилось движение трамваев.

Проливной дождь, сегодня днем обрушившийся на Краснодар, был настолько мощным, что его улицы буквально мгновенно превратились в полноводные реки. Остановилось не только движение транспорта на многих улицах кубанской столицы, встал и любимый общественный транспорт краснодарцев – городские травмваи.

Дождь в городе начался в районе 14:50, однако буквально через 10 минут он перерос в настоящий тропический ливень, а в 15:03 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о том, что из-за затопления путей встали трамваи четырех городских маршрутов, причем – в обе стороны, передает портал Юга.ру.

Еще хуже пришлось владельцам личного автотранспорта – как пишут в соцсетях очевидцы, на некоторых улицах машины стоят почти по окна в воде.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых в крае ливней.