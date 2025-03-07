Пожар на горе Кума в Сочи потушили

Сегодня днем возгорание в Хостинском районе Сочи полностью ликвидировали. Площадь пожара достигла 18 га.
Спасателям удалось справиться с пожаром на горе Кума в Хостинском районе Сочи. Огонь успел разрастись до 18 га, рассказали в администрации города.
"Угрозы для населенных пунктов он не представлял, пострадавших нет. Все крупные и основные очаги горящей листвы пожарные и спасатели оперативно локализовали благодаря своевременному наращиванию сил и средств"
- администрация Сочи
В операции по тушению возгорания приняли участие 80 пожарных и 30 единиц спецтехники, включая вертолет КА-32, который помогал спасателям в труднодоступных местах.
Мониторинг ситуации продолжается. При этом на территории Краснодарского края сохранится сухая и теплая погода, из-за которой повышается риск возникновения пожаров.