Вестник Кавказа

Пожар на горе Кума в Сочи потушили

Пожар на горе Кума в Сочи потушили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем возгорание в Хостинском районе Сочи полностью ликвидировали. Площадь пожара достигла 18 га.

Спасателям удалось справиться с пожаром на горе Кума в Хостинском районе Сочи. Огонь успел разрастись до 18 га, рассказали в администрации города.

"Угрозы для населенных пунктов он не представлял, пострадавших нет.  Все крупные и основные очаги горящей листвы пожарные и спасатели оперативно локализовали благодаря своевременному наращиванию сил и средств"

- администрация Сочи

В операции по тушению возгорания приняли участие 80 пожарных и 30 единиц спецтехники, включая вертолет КА-32, который помогал спасателям в труднодоступных местах.

Мониторинг ситуации продолжается. При этом на территории Краснодарского края сохранится сухая и теплая погода, из-за которой повышается риск возникновения пожаров.

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