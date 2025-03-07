Пожар в Сочи: тушение горы Кума возобновилось

Сегодня пожарные возобновили тушение возгорания в Хостинском районе Сочи. В операции принимает участие спасательный вертолет. Пострадавших нет.

На горе Кума в Хостинском районе Сочи возобновили тушение пожара с раннего утра. Его площадь не превышает 1 га, рассказали в городской администрации.

"Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам возгорание не представляет. В его ликвидации участвуют сотрудники МЧС РФ, муниципальной службы спасения и лесничества Сочинского национального парка"

- администрация Сочи

Отмечается, что в тушении пожара задействовано 80 огнеборцев и 30 единиц спецтехники. Вертолет КА-32 провел 36 сбросов воды за последние сутки. Их общий объем составил 180 т. Созданный оперштаб ведет круглосуточный наблюдение за территорией.

Также в администрации города сообщили, что в Сочи сохранится теплая погода. В связи с чем, местные жители и туристы должны особенно осторожно обращаться с огнем.