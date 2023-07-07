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Кубань будет заливать ливнями

Кубань будет заливать ливнями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней.  Возможны подъемы уровня воды в реках.

Синоптики объявили в Краснодарском крае штормовое предупреждение из-за ливней и последующих подъемах уровня воды в реках.

"В связи с прохождением фронтальных разделов циклона через территорию Краснодарского края, специалистами Краснодарского ЦГМС объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 7 июля 2023, в период 13:00-15:00 и до конца суток, а также в течение суток 8 июля, 9 июля и 10 июля местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с"

– Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В сообщении уточнятся, что возможны подъемы уровня воды в реках в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах, Горячем Ключе и Геленджике.

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