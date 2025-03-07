Второй за вечер ландшафтный пожар вспыхнул на Кубани

На Кубани загорелась сухая трава возле села Безымянное. Это уже второй за вечер природный пожар в регионе.

В Краснодарском крае вспыхнул пожар в Горячеключевском лесничестве. Об этом рассказали в лесопожарном центре Краснодарского края.

"На пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымление в районе села Безымянное. со стороны леса. По прибытии обнаружено горение сухой травы на примерной площади 0,3 га"

– пресс-служба центра

Около часа назад огонь удалось локализовать на площади примерной 0,6 га.