Под Геленджиком горит сухая трава

В Геленджикском лесничестве радом с курортным городом вспыхнула сухая трава, на место возгорания немедленно были отправлены бригады огнеборцев, которым удалось остановить распространение огня.

Сегодня вечером в лесу под Геленджиком вспыхнула сухая трава, спасатели опасались, что огонь может перекинуться на деревья, сообщает лесопожарный центр Краснодарского края.

"Системой дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель" было обнаружено задымление в районе хутора Широкая Пшадская Щель (Геленджик) со стороны леса"

- МЧС Краснодарского края

Оперативно прибывшие на место бригады огнеборцев обнаружили, что горит сухая трава, они немедленно приступили к тушению и уже в 17:40 мск удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,6 га, - сообщили спасатели, передает "Интерфакс".

Бригады огнеборцев продолжают тушение, чтобы не допустить воспламенения лесного массива, оно будет продолжаться до полной ликвидации пожара.

Напомним, накануне в МЧС Краснодарского края сообщили, что с начала 2025 года в регионе было зафиксировано семь лесных пожаров. Помимо этого, их общая площадь по сравнению с предыдущим годом увеличилась в 9 раз – с 2 до 18 га. Только за минувшие сутки на Кубани произошло сразу три лесных возгорания.