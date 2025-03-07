Предупреждение об опасности схода лавин объявили в Сочи до среды

Жителей Сочи предупредили об опасности образования лавин. Вероятность их схода в ближайшие несколько дней будет выше обычного.

В Сочи объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности. Об этом сказано в сообщении, распространенном 15 марта ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В период с 18:00 15 марта до 18:00 18 марта в горах МО город Сочи выше 1 000 м над уровнем моря лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности"

– пресс-служба управления

В связи местных жителей и туристов призвали в ближайшие четыре дня не отправляться в горы и стараться избегать мест возможного схода лавин.

Напомним, в конце февраля неподалеку от трасс курорта "Роза Хутор" сошла лавина. В момент спуска снежной массы там находилось три фрирайдера – один лыжник и два сноубордиста. В результате природного катаклизма лыжник погиб, сноубордистов удалось спасти.