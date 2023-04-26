Дмитрий Солонников: Армения признала границу Азербайджана в Лачинском коридоре

Опубликовано: 14:30, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Политолог Дмитрий Солонников проанализировал последствия установки азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор. Он подчеркнул, что КПП был установлен обеими сторонами, что означает признание Арменией демаркации армяно-азербайджанской границы в этой местности. КПП сделает Южный Кавказ более стабильным и откроет путь к конструктивным переговорам.

Установка азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор закрыла целый ряд вопросов армяно-азербайджанского урегулирования и укрепила безопасность на Южном Кавказе – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Установка КПП была ожидаемым событием

В первую очередь эксперт подчеркнул, что установка КПП логически вытекала из всех армяно-азербайджанских событий последнего полугодия. "Изначально требовалось, чтобы Армения прекратила поставки вооружений в Карабахский экономический район Азербайджана и организовала там разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований. Она этого не делала на протяжении двух с лишним лет, хотя такая обязанность была прописана в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Затем начался нелегальный вывоз полезных ископаемых с Азербайджана по Лачинскому коридору в Армению – тоже явное нарушение международных правил", - напомнил он.

"После нескольких предупреждений и обращений по этому поводу, а в особенности после начала акции протеста экоактивистов на Лачинской дороге стало ясно, что ситуация так больше продолжаться не может. Помимо экоактивистов нужно было и государству принять некое институциональное решение. Поскольку Армения любые инициативы отвергала, Азербайджан взял это решение на себя, если уж нет диалога между сторонами и нет возможности и желания урегулировать ситуацию, договариваясь и делая совместные шаги. В результате и был совершен самый логичный ход – установка КПП на границе. Причем КПП поставил не только Азербайджан, но и Армения на своей стороне", - сказал Дмитрий Солонников.

Последствия установки КПП в Лачинском коридоре

Эксперт ожидает, что КПП на границе изменит многое. "Если граница таким образом уже зафиксирована с обеих сторон, это будет шаг к подписанию документов о демаркации границы и о признании суверенитета Азербайджанской Республики над Карабахским экономическим районом. За ними последует подписание договора о мире, дружбе и добрососедстве. Я бы предложил рассматривать установку КПП именно в таком ключе – как движение в сторону нормализации отношений через закрепление, в том числе в армянским документах, правового статуса Карабахского экономического района как неотъемлемой части Азербайджанской Республики", - заявил политолог.

"Поскольку Армения тоже поставила КПП со своей стороны, это является юридическим подтверждением факта, что в этом месте между Азербайджаном и Арменией проходит граница. Это принципиально меняет ситуацию в армяно-азербайджанском урегулировании. Здесь больше нет вопроса для дискуссий, где и как провести границу в этом месте. Все, теперь она закреплена. И это можно только приветствовать", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

Армения знала об установке КПП

Директор Института современного государственного развития выразил уверенность в том, что власти Армении заранее знали, что азербайджанский КПП в Лачинском коридоре будет неизбежно установлен. Поэтому произошедшее не стало для них новостью.

"Если уж они сами первыми КПП поставили, значит, для них это был вполне ожидаемый шаг. Вряд ли Армении серьезно предполагала, что пикеты экологических активистов будут стоять неограниченно долго. Моральная готовность к появлению КПП у Еревана явно уже была. По крайней мере, теперь появилась некая стабильность, о которой можно говорить – не временное шаткое состояние, а именно стабильное положение дел в Лачинском коридоре, что, конечно, со всех сторон лучше", - заключил он.