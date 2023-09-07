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МИД Азербайджана ответил на обвинения Пашиняна в обострении обстановки

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил Азербайджан в обострении обстановки в регионе. В Баку в ответ уличили его во лжи и манипуляциях.

Армянская сторона привержена всем договоренностям, заключенным при участии посредников с Баку, а также готова к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, сделав, однако оговорки.

В частности, глава правительства снова заявил о важности создания нелегитимного "международного механизма" для диалога армян в Ханкенди и властей Азербайджана, вмешавшись таким образом во внутренние дела АР.

Кроме того, Пашинян сообщил о необходимости "разблокировать" якобы "заблокированную" Лачинскую дорогу. Накануне же президент Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном квалифицировал доставку армянской стороной к азербайджанскому пункту пропуска "Лачин" т. н. "гуманитарных грузов" без согласования с Баку как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, неуважение к его территориальной целостности и суверенитету.

Наконец, глава армянского правительства обвинил Азербайджан в якобы обострении военно-политической обстановки в регионе, а также в том, что Баку якобы сосредотачивает силы у границы.

Ответ Баку

МИД Азербайджана ответил на слова армянского премьера, подчеркнув, что это обвинение – часть манипуляции, ведущейся Арменией.

"Всем известно, что реальной угрозой безопасности в регионе являются военно-политические провокации Армении, посягательства армянской стороны, включая премьер-министра, на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, все еще не выведены с азербайджанских территорий"

– азербайджанское внешнеполитическое ведомство

Соответственно, указали в министерстве, чтобы в регионе установился мир и воцарилась безопасность, Еревану нужно:

  • перестать предъявлять территориальные претензии к Азербайджану,
  • не совершать провокации,
  • не ставить препятствия на пути к успешному завершению переговорного по мирному соглашению.
Азербайджан уличил Армению во лжи об обстреле

Азербайджан уличил Армению во лжи об обстреле

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