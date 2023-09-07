Азербайджан уличил Армению во лжи об обстреле

Опубликовано: 9:50, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанское оборонное ведомство проинформировало о том, что армянская сторона распространяет недостоверную информацию о якобы имевшем место накануне обстреле позиций ВС Армении вооруженными силами АР.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянско стороны о якобы произведенном 7 сентября обстреле подразделениями ВС Азербайджана вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Азизли.

«Категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении»

– Минобороны Азербайджана

Также в ведомстве проинформировали о том, что накануне поздно вечером подразделения вооруженных сил Армении вели обстрел из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

В ответ военнослужащие Азербайджана приняли адекватные ответные меры.