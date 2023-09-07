Азербайджан уличил Армению во лжи об обстреле

Азербайджанское оборонное ведомство проинформировало о том, что армянская сторона распространяет недостоверную информацию о якобы имевшем место накануне обстреле позиций ВС Армении вооруженными силами АР.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянско стороны о якобы произведенном 7 сентября обстреле подразделениями ВС Азербайджана вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Азизли.
«Категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении»
– Минобороны Азербайджана
Также в ведомстве проинформировали о том, что накануне поздно вечером подразделения вооруженных сил Армении вели обстрел из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.
В ответ военнослужащие Азербайджана приняли адекватные ответные меры.