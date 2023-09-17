Миротворцы и МККК запускают дорогу Агдам-Ханкенди

Азербайджанские предложения по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачинской будут воплощены в жизнь, хоть и через две с лишним недели после начала их действия.
Сепаратисты в Ханкенди согласились на условия, выдвинутые Баку. Об этом передают армянские СМИ.
По их информации, сепаратистские главари заявили о готовности на реализацию предложения, которое было совместно выдвинуто Ханкендинским офисом МККК и руководством РМК.
Речь идет о том, чтобы продовольствие в Ханкенди привозилось машинами Красного креста одновременно по двум дорогам: Лачинской и Агдам-Ханкенди.
Отметим, что данная договоренность существовала еще более двух недель назад – 1 сентября, так что сепаратисты в Ханкенди сознательно занимались затягиванием ситуации.