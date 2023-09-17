РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Миротворцы и МККК запускают дорогу Агдам-Ханкенди

Миротворцы и МККК запускают дорогу Агдам-Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские предложения по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачинской будут воплощены в жизнь, хоть и через две с лишним недели после начала их действия.

Сепаратисты в Ханкенди согласились на условия, выдвинутые Баку. Об этом передают армянские СМИ.

По их информации, сепаратистские главари заявили о готовности на реализацию предложения, которое было совместно выдвинуто Ханкендинским офисом МККК и руководством РМК.

Речь идет о том, чтобы продовольствие в Ханкенди привозилось машинами Красного креста одновременно по двум дорогам: Лачинской и Агдам-Ханкенди.

Отметим, что данная договоренность существовала еще более двух недель назад – 1 сентября, так что сепаратисты в Ханкенди сознательно занимались затягиванием ситуации.

США выступили против сепаратизма в Ханкенди

США выступили против сепаратизма в Ханкенди

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
630 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version