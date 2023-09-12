США выступили против сепаратизма в Ханкенди

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Представитель Госдепа прокомментировал т. н. "выборы главы" фейкового режима, созданного армянской стороной на землях Азербайджана. Мэтью Миллер подчеркнул, что США не приемлют сепаратизм.

Вашингтон не признает т. н. "выборы президента" фейкового марионеточного режима на территории Азербайджана, такое заявление сделал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Американский дипломат напомнил, что Вашингтон – как и все остальные страны мира, включая и Армению – не признавал и не признает "самостоятельность" марионеточного режима сепаратистов, который был создан Ереваном на территории Азербайджана.

Ситуация с дорогой Агдам-Ханкенди и Лачинской дорогой

Миллер также озвучил призыв одновременно открыть дороги Лачинскую и Агдам-Ханкенди, чтобы обеспечить возможность поставок грузов в Ханкенди.

Отметим, что ранее сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана напомнил: Баку согласен задействовать оба пути для решения задач МККК и уже заявлял о своей позиции в том числе во время переговоров на высоком уровне с Вашингтоном, но реализации этого соглашения мешает именно марионеточный сепаратистский режим, созданный Ереваном в Карабахском регионе Азербайджана.

США поддержат прямой диалог Азербайджана и Армении

Американский дипломат также анонсировал дальнейшую решительную поддержку усилий Баку и Еревана по урегулированию открытых пока вопросов через прямой диалог.

Ереван откажется от Ханкенди, но не от Вашингтона

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что подобные заявления, выражающие осуждение Вашингтоном армянского сепаратизма в Азербайджане, не повлияют на стремление Еревана заменить Россию Западом в статусе главного союзника.

"Сейчас всем, включая команду Никола Пашиняна, стало очевидно, что план Еревана заменить Россию Западом с сохранением сепаратистского образования в Азербайджане потерпел крах. Никогда ничем иным увенчаться эти усилия и не могли. Но это не означает, что Пашинян как-то скорректирует дрейф Армении на Запад – курс останется тем же", - уверен Алексей Наумов.

"Дело в том, что Армения изыскивает для себя варианты наиболее выгодного покровителя, чтобы уже в дальнейшем получать от него какие-то политические и экономические преференции, участвовать в его программах и так далее. Я не думаю, что сейчас в Армении полагают, что путем поиска дополнительных покровителей можно как-то изменить ход истории и продолжить существование сепаратизма на азербайджанских землях. Такой степени непонимания ситуации в Ереване нет, все-таки должен же быть у них хоть какой-то градус адекватности в оценке событий", - подчеркнул эксперт РСМД.

"Что касается в целом планов заменить Россию, то они довольно утопичны из-за географического и экономического положения Армении. Никто не предполагает, что Армению можно будет, как авианосец, переместить куда-то к берегам США для более выгодного с американской точки зрения географического положения. Поэтому расцениваем действия Никола Пашиняна и его людей просто как хаотичную, спорадическую попытку что-то себе выгадать, не имеющую никакой реальной перспективы", - заключил Алексей Наумов.