США выступили против сепаратизма в Ханкенди

Вашингтон не признает т. н. "выборы президента" фейкового марионеточного режима на территории Азербайджана, такое заявление сделал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Американский дипломат напомнил, что Вашингтон – как и все остальные страны мира, включая и Армению – не признавал и не признает "самостоятельность" марионеточного режима сепаратистов, который был создан Ереваном на территории Азербайджана.
Ситуация с дорогой Агдам-Ханкенди и Лачинской дорогой
Миллер также озвучил призыв одновременно открыть дороги Лачинскую и Агдам-Ханкенди, чтобы обеспечить возможность поставок грузов в Ханкенди.
Отметим, что ранее сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана напомнил: Баку согласен задействовать оба пути для решения задач МККК и уже заявлял о своей позиции в том числе во время переговоров на высоком уровне с Вашингтоном, но реализации этого соглашения мешает именно марионеточный сепаратистский режим, созданный Ереваном в Карабахском регионе Азербайджана.
США поддержат прямой диалог Азербайджана и Армении
Американский дипломат также анонсировал дальнейшую решительную поддержку усилий Баку и Еревана по урегулированию открытых пока вопросов через прямой диалог.
Ереван откажется от Ханкенди, но не от Вашингтона
Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что подобные заявления, выражающие осуждение Вашингтоном армянского сепаратизма в Азербайджане, не повлияют на стремление Еревана заменить Россию Западом в статусе главного союзника.
"Сейчас всем, включая команду Никола Пашиняна, стало очевидно, что план Еревана заменить Россию Западом с сохранением сепаратистского образования в Азербайджане потерпел крах. Никогда ничем иным увенчаться эти усилия и не могли. Но это не означает, что Пашинян как-то скорректирует дрейф Армении на Запад – курс останется тем же", - уверен Алексей Наумов.
"Дело в том, что Армения изыскивает для себя варианты наиболее выгодного покровителя, чтобы уже в дальнейшем получать от него какие-то политические и экономические преференции, участвовать в его программах и так далее. Я не думаю, что сейчас в Армении полагают, что путем поиска дополнительных покровителей можно как-то изменить ход истории и продолжить существование сепаратизма на азербайджанских землях. Такой степени непонимания ситуации в Ереване нет, все-таки должен же быть у них хоть какой-то градус адекватности в оценке событий", - подчеркнул эксперт РСМД.
"Что касается в целом планов заменить Россию, то они довольно утопичны из-за географического и экономического положения Армении. Никто не предполагает, что Армению можно будет, как авианосец, переместить куда-то к берегам США для более выгодного с американской точки зрения географического положения. Поэтому расцениваем действия Никола Пашиняна и его людей просто как хаотичную, спорадическую попытку что-то себе выгадать, не имеющую никакой реальной перспективы", - заключил Алексей Наумов.