МИД АР прокомментировал проезд российской фуры по дороге Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 11:02, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прохождение грузовика с едой из России по дороге Агдам-Ханкенди представляет собой существенный шаг на пути к полноценному ее открытию, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана. Он также прокомментировал возможность открытия Лачинской дороги.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал факт проезда российского большегруза с продовольствием по дороге Агдам-Ханкенди – по последним данным, машина уже добралась до пункта назначения.

Он напомнил, что грузовик был снаряжен российским Красным крестом. При этом организация согласовывала акцию с Красным полумесяцем Азербайджана.

"Несмотря на проблемы и провокации, совершаемые сепаратистским режимом в Карабахском регионе Азербайджана, мы рассматриваем прохождение грузов, отправленных в скоординированном порядке с Азербайджаном по дороге Агдам-Ханкенди, как позитивный шаг и важный прогресс на пути к полноценному открытию этой дороги"

– дипломат

Айхан Гаджизаде также высказался относительно одновременного открытия двух дорог: Лачинской и Агдам-Ханкенди. Представитель МИД АР напомнил, что ранее Баку во время переговоров, проходивших на высоком уровне с Вашингтоном и не только, говорил о согласии на задействование обоих путей для задач МККК. Однако воплощению этого соглашения в жизнь мешает марионеточный сепаратистский режим, созданный Ереваном в Карабахском регионе Азербайджана.

"Мы еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов при посредничестве МККК по Лачинской дороге путем соблюдения пограничных и таможенных процедур Азербайджана на пограничном пункте Лачин, параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди"

– пресс-секретарь МИД Азербайджана

Что привез российский грузовик в Ханкенди?

Между тем, стало известно, что именно доставил российский грузовик в Ханкенди:

тысяча продуктовых наборов (масло, сахар, мука, крупы, макароны, тушенка);

почти 300 наборов постельного белья;

две сотни гигиенических наборов (зубные щетки, мыло, градусник);

почти 200 детских наборов (витамины, рыбий жир, пюре, присыпка).