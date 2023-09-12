МИД АР прокомментировал проезд российской фуры по дороге Агдам-Ханкенди

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал факт проезда российского большегруза с продовольствием по дороге Агдам-Ханкенди – по последним данным, машина уже добралась до пункта назначения.
Он напомнил, что грузовик был снаряжен российским Красным крестом. При этом организация согласовывала акцию с Красным полумесяцем Азербайджана.
"Несмотря на проблемы и провокации, совершаемые сепаратистским режимом в Карабахском регионе Азербайджана, мы рассматриваем прохождение грузов, отправленных в скоординированном порядке с Азербайджаном по дороге Агдам-Ханкенди, как позитивный шаг и важный прогресс на пути к полноценному открытию этой дороги"
– дипломат
Айхан Гаджизаде также высказался относительно одновременного открытия двух дорог: Лачинской и Агдам-Ханкенди. Представитель МИД АР напомнил, что ранее Баку во время переговоров, проходивших на высоком уровне с Вашингтоном и не только, говорил о согласии на задействование обоих путей для задач МККК. Однако воплощению этого соглашения в жизнь мешает марионеточный сепаратистский режим, созданный Ереваном в Карабахском регионе Азербайджана.
"Мы еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов при посредничестве МККК по Лачинской дороге путем соблюдения пограничных и таможенных процедур Азербайджана на пограничном пункте Лачин, параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди"
– пресс-секретарь МИД Азербайджана
Что привез российский грузовик в Ханкенди?
Между тем, стало известно, что именно доставил российский грузовик в Ханкенди:
- тысяча продуктовых наборов (масло, сахар, мука, крупы, макароны, тушенка);
- почти 300 наборов постельного белья;
- две сотни гигиенических наборов (зубные щетки, мыло, градусник);
- почти 200 детских наборов (витамины, рыбий жир, пюре, присыпка).