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Российский грузовик с продовольствием едет в Ханкенди

Российский грузовик с продовольствием едет в Ханкенди
Сегодня утром благополучно завершилась история с грузовиком с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста для армянских жителей Карабаха – карабахские сепаратисты все же пропустили большегруз в Ханкенди.

Грузовик с продовольствием из России сегодня все же отправился в Ханкенди.

Автомобиль Российского Общества Красного Креста с гуманитарным грузом для жителей Ханкенди должен был следовать через Баку в Барду, затем миновать Агдам и прибыть в Аскеран по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, однако был задержан сепаратистами, которые блокировали дорогу и препятствовали поставке продовольствия по ней, чтобы создавать видимость "блокады" региона и "голода" армян, проживающих в Карабахского районе Азербайджана.

Также задержка грузовика с продовольствием была связана с давлениям МККК и Запада на Российское общество Красного Креста, писали азербайджанские СМИ.

Напомним, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, российский большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана, однако два дня он стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз, отправленный по инициативе правительства России в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, для обеспечения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

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