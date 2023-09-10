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Боевики в Ханкенди заблокировали гуманитарную помощь из России

Боевики в Ханкенди заблокировали гуманитарную помощь из России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сепаратисты в Ханкенди по-прежнему не пускают грузовики с гуманитарной помощью. Этим утром для армянского населения продукты в Ханкенди должно было доставить Российское Общество Красного Креста.

Автомобиль Российского Общества Красного Креста с гуманитарным грузом для жителей Ханкенди задержан сепаратистами.

Большегруз с продовольствием должен был следовать через Баку в Барду, затем миновать Агдам и прибыть в Аскеран по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. На данный момент автомобиль остается в Барде, хотя уже должен был прибыть в Аскеран.

Причина задержки в том, что сепаратисты в Ханкенди продолжают блокировать дорогу и препятствовать поставке продовольствия по ней, чтобы создавать видимость «блокады» региона и «голода» армян, проживающих в Карабахского районе Азербайджана.

По данным азербайджанских СМИ, задержка грузовика с продовольствием также связана с давлениям МККК и Запада на Российское общество Красного Креста.

 

Россия использует дорогу Агдам-Ханкенди для поставок продовольствия в Ханкенди

Россия использует дорогу Агдам-Ханкенди для поставок продовольствия в Ханкенди

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