Россия использует дорогу Агдам-Ханкенди для поставок продовольствия в Ханкенди

Опубликовано: 14:50, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку сообщили, что Россия направляет продовольствие для армян, которые находятся в Ханкенди, через дорогу Агдам-Ханкенди. Сейчас грузовик движется в направлении Самур-Баку, Баку-Барда, Агдам и Аскеран.

Россия направила грузовик с продовольствием для армян, проживающих в Ханкенди. Он направится в сторону дороги Агдам-Ханкенди, сообщает пресс-служба азербайджанского общества Красного полумесяца.

Как отметили в организации, поставка была организована по инициативе правительства РФ, в соответствии с соглашением о сотрудничестве Красного полумесяца и Красного креста.

Подчеркивается, что в 14:30 мск один большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" и въехал на территорию Азербайджана. Сейчас он движется в направлении Самур-Баку, Баку-Барда, Агдам и Аскеран.

Стоит добавить, что грузовики с продовольствием от Красного полумесяца уже 12-й день стоят на дороге Агдам-Ханкенди. Они были направлены для армян, которые проживают в Ханкенди.

Они будут оставаться до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди.