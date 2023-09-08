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Баку: дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди могут быть разблокированы одновременно

Баку: дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди могут быть разблокированы одновременно
Помощник президента АР заявил об одновременной разблокировке дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Он добавил, что Баку готов пропустит машины МККК в Карабах при открытии дороги Агдам-Ханкенди.

Азербайджан пропустить машины МККК из Армении в Ханкенди в случае одновременного открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, заявил помощник президента АР Хикмет Гаджиев.

"На предложение об одновременном открытии дорог Азербайджан немедленно согласился"

- Хикмет Гаджиев

По его словам, для стимулирования продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией обе дороги могут быть открыты одновременно.

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