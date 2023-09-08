Баку: дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди могут быть разблокированы одновременно

Опубликовано: 21:46, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента АР заявил об одновременной разблокировке дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Он добавил, что Баку готов пропустит машины МККК в Карабах при открытии дороги Агдам-Ханкенди.

Азербайджан пропустить машины МККК из Армении в Ханкенди в случае одновременного открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, заявил помощник президента АР Хикмет Гаджиев.

"На предложение об одновременном открытии дорог Азербайджан немедленно согласился"

- Хикмет Гаджиев

По его словам, для стимулирования продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией обе дороги могут быть открыты одновременно.