Баку: дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди могут быть разблокированы одновременно

Помощник президента АР заявил об одновременной разблокировке дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Он добавил, что Баку готов пропустит машины МККК в Карабах при открытии дороги Агдам-Ханкенди.
Азербайджан пропустить машины МККК из Армении в Ханкенди в случае одновременного открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, заявил помощник президента АР Хикмет Гаджиев.
"На предложение об одновременном открытии дорог Азербайджан немедленно согласился"
- Хикмет Гаджиев
По его словам, для стимулирования продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией обе дороги могут быть открыты одновременно.