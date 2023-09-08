Баку: Ереван ведет клеветническую кампанию против Азербайджана

Опубликовано: 19:26, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана рассказали о клеветнической кампании Еревана против Баку. Там добавили, что Армения хочет сохранить сепаратизм на территории Азербайджана

МИД Азербайджана на брифинге для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, рассказал о политике Еревана против Баку.

Там заявили, что Армения ведет активную клеветническую кампанию против Азербайджана, используя все возможности для злоупотреблений со стороны отдельных стран и организаций.

В ведомстве подчеркнули, что Ереван использует против Баку ложные и необоснованные утверждения о якобы существовании "блокады" и "гуманитарного кризиса" в Ханкенди.

В МИД отметили, что политика Еревана является характерной его чертой, который на протяжении 30 лет имитирует переговоры с азербайджанской стороной, отказываясь от достигнутых ранее договоренностей и уклоняясь от выполнения взятых на себя обязательств через провокации.

В министерстве считают, что Ереван стремится сохранить сепаратизм на территории Азербайджана, используя любые идеологические, политические, военные и финансовые средства.

Было отмечено, что с этой целью Армения стремится выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могут обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров.

"Ситуация, сложившаяся с поставками товаров в Карабахский регион для удовлетворения потребностей армянских жителей, является ярким примером этого. Хронология переговоров, проведенных посредством различных третьих сторон, доказывает одно: Армения не заинтересована в поиске решений за столом переговоров"

- МИД АР