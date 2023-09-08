Баку: Ереван ведет клеветническую кампанию против Азербайджана

МИД Азербайджана на брифинге для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, рассказал о политике Еревана против Баку.
Там заявили, что Армения ведет активную клеветническую кампанию против Азербайджана, используя все возможности для злоупотреблений со стороны отдельных стран и организаций.
В ведомстве подчеркнули, что Ереван использует против Баку ложные и необоснованные утверждения о якобы существовании "блокады" и "гуманитарного кризиса" в Ханкенди.
В МИД отметили, что политика Еревана является характерной его чертой, который на протяжении 30 лет имитирует переговоры с азербайджанской стороной, отказываясь от достигнутых ранее договоренностей и уклоняясь от выполнения взятых на себя обязательств через провокации.
В министерстве считают, что Ереван стремится сохранить сепаратизм на территории Азербайджана, используя любые идеологические, политические, военные и финансовые средства.
Было отмечено, что с этой целью Армения стремится выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могут обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров.
"Ситуация, сложившаяся с поставками товаров в Карабахский регион для удовлетворения потребностей армянских жителей, является ярким примером этого. Хронология переговоров, проведенных посредством различных третьих сторон, доказывает одно: Армения не заинтересована в поиске решений за столом переговоров"
- МИД АР