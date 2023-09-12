Дорога Агдам-Ханкенди открыта. Что дальше? 

Российский грузовик, прибывший в Ханкенди по дороге из Агдама, – это только первый шаг к полноценному открытию внутреннего азербайджанского маршрута товарных поставок ханкендинским армянам. Это позитивное событие, но за ним должны последовать другие, гарантирующие бесперебойную работу дороги Агдам-Ханкенди.

Сегодня утром грузовик Российского Общества Красного Креста с гуманитарной помощью, простояв два дня в Барде, все-таки проехал в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди. Таким образом, внутренний азербайджанский маршрут для товарного снабжения Ханкенди был открыт, несмотря на сопротивление Еревана, его марионеток среди ханкендинских сепаратистов, армянской диаспоры и ее лоббистов в политических и медийных кругах крупнейших держав. Еще одно достижение Азербайджана на пути к стабильному миру на Южном Кавказе.

При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что пока речь идет скорее о символическом событии. Два грузовика с гуманитарной помощь Красного полумесяца больше двух недель стоят на дороге Агдам-Ханкенди и не могут проехать к месту назначения. Они не въехали в зону временного размещения российских миротворцев вслед за фурой Красного Креста, следовательно, для полноценного запуска внутреннего азербайджанского маршрута поставок в Ханкенди нужно сделать еще многое.

Если, как пишут армянские СМИ, для обеспечения проезда российской гуманитарной помощи была разогнана толпа радикалов, блокировавшая дорогу, значит, во-первых, эту толпу надо совсем убрать с Агдам-Ханкенди.

Во-вторых, в Ханкенди теперь должны приехать грузовики Красного Полумесяца, а ханкендинцы должны принять азербайджанскую гуманитарную помощь по-человечески, то есть с благодарностью и без оскорбительных провокаций. Как только это произойдет, дорогу Агдам-Ханкенди можно будет считать действительно открытой. Тогда появится возможность наладить и внутриазербайджанское снабжение российских миротворцев, отправив в прошлое бессмысленные заезды сотрудников РМК на территорию Армении, не имеющей никакого отношения к внутренним делам Азербайджана.

Недаром утром МИД Азербайджана подчеркнул, что доставка российского груза по Агдам-Ханкенди является только "важным сдвигом в направления открытия этой дороги", а не собственно открытием. Также азербайджанские дипломаты сообщили, что Баку согласен на одновременное использованием Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги (с соблюдением всех пограничных и таможенных процедур) для поставок товаров при участии Международного Комитета Красного Креста – но претворить это решение в жизнь по-прежнему не дают радикальные сепаратисты, которые не пропускают грузы Красного полумесяца.

Понятно, что Ереван сейчас начнет с новой силой кричать о необходимости перезапуска Лачинской дороги, поскольку хоть одна машина с гумпомощью да проехала по Агдам-Ханкенди. Но за первой машиной обязаны последовать другие, иначе ни о каком функционировании внутреннего азербайджанского маршрута не будет идти речи. Националисты не должны стоять толпой на трассе, мешая проезду транспорта. На пути грузовиков не должно быть ни бетонных блоков, ни колючей проволоки, ни "ежей", никаких иных препятствий. Естественно, дорожное полотно должно быть на 100% защищено от минирования армянскими НВФ, и безопасность сотрудников Красного Полумесяца должна быть обеспечена на те же 100%.

Только тогда появятся условия для ввоза товаров через армяно-азербайджанскую границу по Лачинской дороге – и то Ереван не сможет восстановить прежнюю преступную контрабанду оружия, мин и боевиков в Ханкенди, поскольку каждая машина, как и сейчас, будет проходить все проверки азербайджанскими пограничниками и таможенниками. В соответствии с тем, что требует режим Никола Пашиняна, он должен приветствовать такое развитие событий – однако нельзя исключать, что ввоз гражданских грузов по Лачинской дороге не удовлетворит Ереван, ведь на самом деле гуманитарная ситуация в Ханкенди его не волнует.

Тем не менее, как отметили и в МИД Азербайджана, проезд грузовика Российского Общества Красного Креста в Ханкенди – это уже позитивный шаг. Если получилось бескровно преодолеть блокаду радикальных сепаратистов один раз, значит, найдутся возможности и для полного ее снятия. Ни у Еревана, ни у его марионеток в Ханкенди сейчас нет ни малейшей поддержки для антиазербайджанских действий. Армянские политические элиты умудрились испортить отношения даже с Тегераном, который теперь предпочитает налаживать отношения с Баку, а спектакль с "выборами" главаря сепаратистов осудили во всех западных центрах силы, на которые сейчас полагается Никол Пашинян. А в одиночку они не способны оказывать сопротивление.

Реинтеграция армян в Ханкенди в правовое поле Азербайджана стала чуточку ближе.