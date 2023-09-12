Грузовик с продовольствием из России прибыл в Ханкенди

Опубликовано: 9:57, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Грузовой автомобиль, в котором находится продовольствие, отправленное Российским обществом Красного креста армянам в Ханкенди, добрался до пункта назначения. Этот факт оказался запечатлен на фото и видео.

Продовольствие от российской стороны сегодня утром доставлено в Ханкенди, фото и видео этого события распространяются в соцсетях.

Несколько часов назад стало известно, что фура с продовольствием от Российского общества Красного креста, вместе с сопровождающими лицами, проследовала через блокпост РМК российских миротворцев в Агдаме, направляясь в Ханкенди.

Груз продовольствия был переправлен через пограничный пункт пропуска "Самур" из РФ в Азербайджан 9 сентября в 14.30. Это произошло по инициативе российской стороны. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках меморандума о сотрудничестве, действующего между Красным Полумесяцем АР и Красным Крестом РФ. Цель акции – удовлетворение потребностей армян в Ханкенди.

Фура должна была сразу проследовать по дороге Агдам-Аскеран в Ханкенди, но вместо этого провела два дня в Барде: сепаратисты в Ханкенди не соглашались принять еду.

Кроме того, 29 августа Азербайджанский Красный полумесяц направил груз гуманитарной помощи из Баку в Ханкенди – 40 тонн муки. Однако сепаратисты в Ханкенди отказались от него. На данный момент груз продолжает находиться в специальном пункте размещения на дороге Агдам-Ханкенди.