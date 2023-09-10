Грузия не признает незаконные "выборы" в Карабахе

Опубликовано: 20:46, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия отказывается признавать так называемые "выборы президента" фейкового режима на территории Азербайджана. Соответствующее заявление сделал МИД страны.

Грузия не собирается признавать так называемые "выборы президента" созданного Ереваном фейкового режима на территории Азербайджана. Об этом сказано в сообщении МИД страны.

В ведомстве отметили, что поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

"Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики и не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в Карабахе 9 сентября 2023 года"

– МИД Грузии