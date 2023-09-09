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Турция осудила незаконные "выборы" в Карабахе

Турция осудила незаконные &quot;выборы&quot; в Карабахе
МИД Турции осудил так называемые "выборы президента" фейкового режима на территории Азербайджана. Там добавили, что "выборы" несут урон мирному процессу между Баку и Ереваном.

Турецкое министерство иностранных дел осудило так называемые "выборы президента" созданного Ереваном фейкового режима на территории Азербайджана.

В заявлении сказано, что "выборы президента" сепаратистов являются еще одним показателем попыток легитимизации противоправной ситуации на территории Азербайджана. В ведомства заявили, что "выборы" открыто нарушают принципы ОБСЕ и резолюции СБ ООН.

В МИД Турции подчеркнули, что так называемые "выборы" несут урон мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, и должны быть осуждены мировым сообществом.

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