Баку призвал мир осудить незаконные "выборы" в Карабахе

Опубликовано: 13:33, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана опубликовал заявление по поводу "президентских выборов" на территории Азербайджана, где Ереван создал марионеточный режим. В Баку призвали осудить так называемые "выборы".

Пресс-служба МИД Азербайджана прокомментировала проведение незаконных "выборов президента" созданного Арменией на территории Азербайджана марионеточного режима.

Там напомнили, что так называемые "выборы" фейкового режима и его незаконная деятельность на территории Азербайджана является грубым нарушением конституции АР, а также норм и принципов международного права. В ведомстве подчеркнули, что только конституция и законы Азербайджана являются легитимной основой выражения политической воли.

"Так называемый сепаратистский режим, созданный на азербайджанских территориях, является результатом политики агрессии и этнической чистки, которая длилась почти 30 лет. Шаги, предпринятые этим режимом, созданным на суверенных территориях Азербайджана и стремящимся продолжить свое существование благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке Армении, не имеют юридической силы"

- МИД АР

В Баку отметили, что указанный шаг является серьезным ударом по усилиям по нормализации на Южном Кавказе и реинтеграции армян Ханкенди в конституционные рамки Азербайджана.

"Проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации"

- МИД АР

МИД призвал Ереван отказаться от попыток обмануть свой народ и мир, положить конец претензиям на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, конструктивно участвовать в процессе нормализации, выполняя свои обязательства.

"Армения, препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, показывает грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны"

- МИД АР

В ведомстве заявили, что Азербайджан будет решительно пресекать любые угрозы своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Там сообщили, что полное выведение армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и роспуск фейкового режима принесут мир и стабильность на Южный Кавказ.

В заключение Азербайджан призвал мировое сообщество осудить так называемые "выборы президента" сепаратистского режима, принять действия, которые позволят удержать Ереван от шагов, угрожающих усилиям по нормализацию в регионе.