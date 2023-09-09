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Ереван стягивает свои войска к границе с Азербайджаном

Ереван стягивает свои войска к границе с Азербайджаном
Армения продолжает стягивать военную технику и живую силу к границе с Азербайджаном. Пашинян тем временем обращается к европейским лидерам с "жалобами" на Баку.

Ереван сосредотачивает у армяно-азербайджанской границы тяжелые артиллерийские установки, фото и видеоматериалы уже распространились в социальных сетях.

Армения перебросила на границу системы противовоздушной обороны.

Ранее соцсети облетели фото и видеоматериалы, на которых запечатлено сосредоточение армянских войск и военной техники в районах, которые граничат с Азербайджаном.

Тем временем армянский премьер Никол Пашинян обращается к лидерам стран Евросоюза с "жалобами" на Азербайджан. Так, у него состоялся телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, а сейчас он провел беседу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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