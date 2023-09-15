Кремль сообщил о продолжающихся контактах с Баку и Ереваном по Лачинской дороге

Опубликовано: 13:57, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва ведет переговоры с Баку и Ереваном по Лачинской дороге, сообщает Кремль. В настоящее время со сторонами прорабатываются различные варианты.

Россия продолжает вести диалог с Азербайджаном и Арменией по Лачинской дороге. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера.

"Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время идет обсуждение различных вариантов.