Кремль сообщил о продолжающихся контактах с Баку и Ереваном по Лачинской дороге

Москва ведет переговоры с Баку и Ереваном по Лачинской дороге, сообщает Кремль. В настоящее время со сторонами прорабатываются различные варианты.
Россия продолжает вести диалог с Азербайджаном и Арменией по Лачинской дороге. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера.
"Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время идет обсуждение различных вариантов.