Пашинян готов встретиться с Алиевым

Опубликовано: 19:37, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Никол Пашинян заявил о готовности провести переговоры с Ильхамом Алиевым. По его словам, лидеры ряда стран могут организовать встречу глав двух государств.

Армянский премьер Никол Пашинян выразил готовность провести переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

По словам главы правительства РА, лидеры ряда стран могут организовать встречу руководителей двух государств.

Ранее Пашинян в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что хочет встретиться с Ильхамом Алиевым.

Стоит добавить, что разговор происходил на фоне стягивания армянских войск к границе с Азербайджаном.