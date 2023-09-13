Пашинян готов встретиться с Алиевым

Никол Пашинян заявил о готовности провести переговоры с Ильхамом Алиевым. По его словам, лидеры ряда стран могут организовать встречу глав двух государств.
Армянский премьер Никол Пашинян выразил готовность провести переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
По словам главы правительства РА, лидеры ряда стран могут организовать встречу руководителей двух государств.
Ранее Пашинян в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что хочет встретиться с Ильхамом Алиевым.
Стоит добавить, что разговор происходил на фоне стягивания армянских войск к границе с Азербайджаном.