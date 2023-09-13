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Пашинян готов встретиться с Алиевым

Пашинян готов встретиться с Алиевым
Никол Пашинян заявил о готовности провести переговоры с Ильхамом Алиевым. По его словам, лидеры ряда стран могут организовать встречу глав двух государств.

Армянский премьер Никол Пашинян выразил готовность провести переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

По словам главы правительства РА, лидеры ряда стран могут организовать встречу руководителей двух государств.

Ранее Пашинян в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что хочет встретиться с Ильхамом Алиевым.

Стоит добавить, что разговор происходил на фоне стягивания армянских войск к границе с Азербайджаном.

Пашинян готов сесть с Алиевым за стол переговоров

Пашинян готов сесть с Алиевым за стол переговоров

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