Пашинян готов сесть с Алиевым за стол переговоров

Опубликовано: 12:04, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Никол Пашинян заявил, что готов обсудить с Ильхамом Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В правительстве РА добавили, что Ереван привержен пражским и брюссельским соглашениям.

Армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе беседы Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения ситуации в регионе для снижения напряженности.

В армянском кабмине заверили, что глава правительства РА привержен соглашениям, заключенным в Праге 2022 года и Брюсселе 2023 года.

В свою очередь Макрон заявил о готовности поддержать усилия по установлению мира на Южном Кавказе.