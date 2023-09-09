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Пашинян готов сесть с Алиевым за стол переговоров

Пашинян готов сесть с Алиевым за стол переговоров
Никол Пашинян заявил, что готов обсудить с Ильхамом Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В правительстве РА добавили, что Ереван привержен пражским и брюссельским соглашениям.

Армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе беседы Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения ситуации в регионе для снижения напряженности.

В армянском кабмине заверили, что глава правительства РА привержен соглашениям, заключенным в Праге 2022 года и Брюсселе 2023 года.

В свою очередь Макрон заявил о готовности поддержать усилия по установлению мира на Южном Кавказе.

МИД Азербайджана ответил на обвинения Пашиняна в обострении обстановки

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