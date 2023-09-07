Азербайджан депортировал оскорбивших флаг армянских футболистов

Армянские футболисты, которые были арестованы ранее Азербайджаном за осквернение флага, покинули страну. Они пересекли границу в ППП "Лачин"
Азербайджан выдворил трех армянских футболистов, которые ранее были арестованы за осквернение национального флага.
В четверг, 7 сентября, срок их наказания истек, поэтому их выпустили и в сотрудников правоохранительных органов доставили в Армению через ППП "Лачин".
Что произошло?
Два года назад в интернете появилось видео, на котором видно, как армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении азербайджанского флага. По данному случаю возбудили уголовное дело. В конце прошлого месяца футболисты были задержаны.