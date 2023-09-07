Азербайджан депортировал оскорбивших флаг армянских футболистов

Опубликовано: 22:55, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Армянские футболисты, которые были арестованы ранее Азербайджаном за осквернение флага, покинули страну. Они пересекли границу в ППП "Лачин"

Азербайджан выдворил трех армянских футболистов, которые ранее были арестованы за осквернение национального флага.

В четверг, 7 сентября, срок их наказания истек, поэтому их выпустили и в сотрудников правоохранительных органов доставили в Армению через ППП "Лачин".

Что произошло?

Два года назад в интернете появилось видео, на котором видно, как армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении азербайджанского флага. По данному случаю возбудили уголовное дело. В конце прошлого месяца футболисты были задержаны.