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Азербайджан депортировал оскорбивших флаг армянских футболистов

погранично-пропускной пункт “Лачин“
© Фото: АзерТАдж
Армянские футболисты, которые были арестованы ранее Азербайджаном за осквернение флага, покинули страну. Они пересекли границу в ППП "Лачин"

Азербайджан выдворил трех армянских футболистов, которые ранее были арестованы за осквернение национального флага.

В четверг, 7 сентября, срок их наказания истек, поэтому их выпустили и в сотрудников правоохранительных органов доставили в Армению через ППП "Лачин".

Что произошло?

Два года назад в интернете появилось видео, на котором видно, как армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении азербайджанского флага. По данному случаю возбудили уголовное дело. В конце прошлого месяца футболисты были задержаны.

На ППП &quot;Лачин&quot; за осквернение флага Азербайджана задержали трех армян

На ППП "Лачин" за осквернение флага Азербайджана задержали трех армян

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