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На ППП "Лачин" за осквернение флага Азербайджана задержали трех армян

ППП “Лачин“
© Фото: АзерТАдж
Азербайджан задержал трех армян, осквернивших флаг республики несколько лет назад. Ожидается, что их привлекут к административной ответственности.

На погранично-пропускном пункте "Лачин" задержаны трое армян, осквернивших флаг Азербайджана в 2021 году. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении азербайджанского флага.

По данному случаю Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Расследованием занималось следственное управление прокуратуры.

Согласно данным СМИ, власти Азербайджана в очередной раз проявят гуманистический подход и привлекут задержанных армян, являющихся молодыми спортсменами, к административной ответственности.

 

 

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