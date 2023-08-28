На ППП "Лачин" за осквернение флага Азербайджана задержали трех армян

Опубликовано: 14:18, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: АзерТАдж

Азербайджан задержал трех армян, осквернивших флаг республики несколько лет назад. Ожидается, что их привлекут к административной ответственности.

На погранично-пропускном пункте "Лачин" задержаны трое армян, осквернивших флаг Азербайджана в 2021 году. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении азербайджанского флага.

По данному случаю Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Расследованием занималось следственное управление прокуратуры.

Согласно данным СМИ, власти Азербайджана в очередной раз проявят гуманистический подход и привлекут задержанных армян, являющихся молодыми спортсменами, к административной ответственности.