Лачинский коридор открыт: из Азербайджана в Армению уезжают сотнями

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через пограничный пункт пропуска "Лачин" в понедельник в направлении Ханкенди-Горус беспрепятственно пройдут в общей сложности 150 армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана.

В понедельник, 28 августа, тридцать армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана на автомобилях Международного Комитета Красного Креста беспрепятственно пересекли ППП "Лачин". Среди выехавших – 100-летняя жительница армянского происхождения Лесмония Арстанян.

Планируется, что сегодня границу пресекут в общей сложности 150 человек.

Данный факт наглядно демонстрирует возможность местных жителей армянского происхождения беспрепятственно покидать территорию Азербайджана, что доказывает ложь Еревана о блокировке Лачинского коридора.

Кто отрицает истину о Лачинскому коридоре?

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что игнорирование и отрицание задокументированных фактов работы ППП "Лачин" позволяет со стопроцентной уверенностью выявлять лоббистов армянского национализма на международных площадках.

"Если лоббисты интересов Еревана и диаспоры начнут признавать эти факты, то рухнет вся их кампания об опасности некой "чистки" в Карабахе и о нарушении условий Трехстороннего заявления 2020 года Азербайджаном, а не Арменией. Также они не смогут говорить о нарушении гражданских прав армян в Карабахе, ведь видеозаписи с границы показывают, что эти права соблюдены", - указал он.

"Но если рухнут эти три мифа, то вместе с ними лишаться даже видимости оснований все претензии к Баку со стороны Еревана и диаспоры. А на вовсе не готовы пойти мощные лоббистские группы, которые существуют во Франции, в США, да и в России тоже. Поэтому лоббисты вместе с властями Армении продолжают игнорировать либо отрицать факты выезда из Азербайджана карабахских армян", - сообщил Алексей Фененко.

"В этом плане Азербайджан поступает верно, что документирует каждый день использования Лачинского коридора. Он фиксирует факты, показывает их международным наблюдателям и информирует обо всех своих работах на освобожденных территориях. Армения в ответ никаких фактов в подкрепление своих ложных обвинений предоставить не может. В итоге ничего, кроме выражений эмоций, армянской стороне не остается", - заключил политолог.