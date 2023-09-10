Сепаратисты из Ханкенди: нам нужна только армянская мука

Опубликовано: 15:46, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Пока армянское руководство продолжает настаивать на "голоде" армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, "голодающие" блокируют дороги и не пускают гуманитарные грузы ни из Азербайджана, ни из России.

Сепаратисты из Ханкенди заявляют: дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди останется заблокированной, а продовольствие они готовы получать только от Армении.

В опубликованном сепаратистами, заблокировавшими дорогу в Ханкенди, видео снялись двое. Сестра ликвидированного сепаратиста Эрмине Хачатрян говорит на камеру, что предпочтет голодать, чем пропустит в регион азербайджанскую муку. Второй оратор сообщает, что Ханкенди не намерен принимать продовольствие ни из Азербайджана, ни из России.

"В течение дня ни одна российская машина не перевозила никакого груза, потому что мы здесь, мы перекрыли дорогу машиной… Хотим вас заверить, что ни одна российская машина не перевозила и не будет перевозить гуманитарную помощь из Азербайджана в Карабах"

– сепаратист

По его словам, существует только один путь - это Лачинская дорога, и только один поставщик гуманитарной помощи - Ереван.

"Если этот груз не будет доставлен из Армении, то нам никто не нужен, особенно из Азербайджана"

– сепаратист