КПП во имя мира и безопасности: День, когда в Карабахе изменилось всё 

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Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров рассказал о предыстории и причинах установки азербайджанского КПП на въезде из Армении в Лачинский коридор. Эксперт подчеркнул, что полный контроль Азербайджана над въезжающим по Лачинской дороге транспортом позволит резко увеличить безопасность всего Южного Кавказа.

23 апреля 2023 года войдет в историю Южного Кавказа как день, когда реваншистским планам Армении в Карабахе был положен конец. Накануне в полдень Госпогранслужба Азербайджана установила контрольный пункт пропуска на въезде из Армении в ,Лачинский район по новому маршруту Лачинского коридора. Бесконтрольного ввоза оружия и боевиков из Армении в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана больше не будет.

Как Армения вооружала сепаратистов в Карабахе после войны

О том, что власти Армении, подписав капитуляцию в Карабахской войне, все же не намерены отказываться от сепаратистского проекта в Карабахе, стало известно в первые послевоенные дни. Официально выводя оккупационные силы из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов, Ереван начал забрасывать группы боевиков на азербайджанские территории, прилежащие к согласованной зоне временного размещения российских миротворцев, чтобы изобразить, будто оккупационные силы находились там 9 ноября и следовательно зона РМК должна быть расширена. Разумеется, эти боевики были взяты под контроль азербайджанскими спецслужбами и затем Ереван перекрасил их в "военнопленных", хоть они и оказались под стражей после войны.

Затем выяснилось, что Армения злоупотребляет транспортным режимом Лачинского коридора – перевозит в Ханкенди в том числе боевиков под видом карабахских армян и оружия под видом гуманитарных грузов. Российские миротворцы не занимались досмотром машин и фильтрацией грузов, а только сопровождали их по Лачинской дороге, поэтому сложилась ситуация, когда в Карабахский экономический район мог въехать кто угодно и ввезти что угодно не слишком крупногабаритное. В течение двух лет в Ханкенди ездили и иностранные политики – особенно этим отличились французы, – и представители властей Армении, и наемники из Ирана. Пиком злоупотребления стало прибытие в зону РМК беглого миллиардера Рубена Варданяна, провозгласившего, что теперь Баку "должен" вести диалог лично с ним как с новым "правителем" сепаратистов.

Фактор Варданяна

Рубен Варданян нелегально проник в Азербайджан не только и не столько ради эфемерных политических прожектов, сколько ради все того же злоупотребления транспортным режимом Лачинского коридора, только уже в целях личного обогащения. Он сообразил, что если в Карабах можно ввезти что угодно и кого угодно, вплоть до противотанковых мин и французских кандидатов в президенты, то и из Карабаха тоже можно что угодно вывезти. Поэтому он возобновил незаконную добычу природных ископаемых на двух азербайджанских месторождениях: с рудника Гызылбулаг Варданян принялся воровать золотую руду, а с рудника Демирли – медно-молибденовую. Навстречу грузовикам с боеприпасами по Лачинской дороге стали ездить грузовики с ворованной рудой.

Баку на протяжении двух лет фиксировал все факты злоупотребления Лачинским коридором и демонстрировал их международным наблюдателям и посредникам, постоянно объясняя, что Армения нарушает Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года и готовит новую войну в Карабахе, а следовательно, бесконтрольный проезд транспорта по Лачинской дороге необходимо заменить на контролируемый. Ереван в ответ врал, что никакого оружия и боевиков он в Ханкенди не ввозит, врал даже тогда, когда родители армянских солдат протестовали против их отправки в Карабахский экономический район Азербайджана. Возможно, ситуация могла бы еще какое-то время оставаться в подвешенном состоянии, если бы не фактор Варданяна. После нелегального пересечения границы Азербайджана Варданян пересек буквально все красные линии послевоенных процессов, и стало ясно, что пространства для ожидания адекватных шагов Еревана у Баку больше нет.

Во-первых, Варданян, чужак для Карабаха, самозванно посадил себя в кресло "лидера" сепаратистов, блокируя собой подготовку к диалогу Баку с карабахскими армянами об их реинтеграции в азербайджанское общество и государство. Во-вторых, он восстановил незаконную добычу руды с нарушением всех мыслимых экологических норм. В-третьих, он довел до абсурда злоупотребление Лачинским коридором. Все это сошлось воедино 10 декабря 2022 года, когда Варданян лично встретил азербайджанских экспертов из Минэкологии, Минэкономики и AzerGold, прибывших к рудникам для согласованного с российскими миротворцами мониторинга. Случайный человек из армянской диаспоры заявил себя "хозяином" участка суверенной территории Азербайджана.

Акция протеста экоактивистов

Через два дня, 12 декабря 2022 года азербайджанские экологические НПО организовали бесперебойную акцию протеста у Лачинской дороги с требованием допустить азербайджанских экспертов на Гызылбулаг и Демирли для проверки их состояния. Экоактивисты не препятствовали движения транспорта, но фиксировали каждую проезжающую машину, благодаря чему возить оружие и боевиков в Ханкенди и вывозить золотую и медно-молибденовую руду в Армению по Лачинскому коридору стало невозможно. И то, и другое – это преступления, а преступники не могут позволить себе оставлять слишком явные улики своих злодеяний. Грабеж азербайджанских месторождений прекратился мгновенно, а контрабанда вооружений, мин и армянских солдат в Карабах на некоторое время застопорилась.

Впрочем, в начале весны выяснилось, что контрабанда все-таки продолжается. Грузовики с оружием и боевикам все так же въезжали из Армении в Азербайджан по Лачинскому коридору, но в нескольких километрах от места проведения акции протеста экоактивистов сворачивали с асфальта на объездную грунтовую дорогу и уже по ней добирались до Ханкенди. Один из таких транспортов 5 марта атаковал азербайджанских силовиков при попытке проверить содержимое машины. Дальнейшие наблюдения показали, что Армения, несмотря на раскрытие Азербайджаном объездного пути, все равно продолжает возить вооружения и солдат в Карабах – зная, что азербайджанские военные внимательно наблюдают за каждым таким автомобилем.

Вопрос об установке азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор поднимался довольно давно. Российская миротворческая миссия не препятствовала проникновению в Азербайджан запрещенных грузов, и угроза организации Арменией новой войны в Карабахе постоянно росла. Пусть у сепаратистов из-за их малочисленности, ограниченности тяжелых вооружений и провальной стратегической позиции (они со всех сторон окружены азербайджанскими войсками) не было никаких шансов добиться в новой войне хоть чего-то, тем не менее любые боевые действия – это гибель людей с обеих сторон, а Баку не хотел терять своих солдат и офицеров в условиях, когда для обеспечения безопасности достаточно взять под контроль въезд в Лачинский район.

Значение КПП в Лачинском коридоре для Южного Кавказа

Осуществленная накануне установка КПП радикально изменила ситуацию армяно-азербайджанского урегулирования. Реванш в Карабахе отправлен на свалку истории. Самоубийственно настроенные сепаратисты могут попытаться начать боевые действия в ближайшие дни, но с текущими силами их ждет почти мгновенный разгром. На той же свалке теперь находятся и любые незаконные контакты Еревана с карабахскими армянами: никто из не являющихся жителями Карабаха граждан Армении въехать в Лачинский коридор без разрешения Баку не может. Иранские наемники, западные политики – вообще кто угодно, кто не житель Карабаха – без разрешения Баку могут только доехать до конца моста через Хакари, развернуться и поехать обратно. Контрабанда оружия, мин и боевиков пресечена.

По сути, азербайджанское КПП – это очередной случай, когда Азербайджан своими силами выполняет положения многосторонних документов, которые не выполняет Армения. Лачинский коридор должен был действовать только для жителей Карабаха и гуманитарных грузов – теперь он действительно ни для чего другого не действует. Армения должна была вывести своих боевиков из Карабаха – и теперь им в самом деле придется уйти, потому что без постоянной подпитки оружием им попросту нечего делать на территории Азербайджана. Кроме того, ранее Армения высказывалась за установку таможенных пунктов на всех погранпереходах с Азербайджаном (имея в виду в первую очередь Зангезурский коридор) – и теперь Лачинский коридор приведен в соответствие с ее решением.

Также надо подчеркнуть, что установка азербайджанского КПП никоим образом не нарушает положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. Обязательства Азербайджана по Лачинскому коридору сформулированы в документе следующим образом: "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". КПП на безопасность движения влияет только позитивно, поскольку несущие угрозы машины и грузы больше не будут попадать в Лачинский коридор. Один простой шаг позволил резко повысить безопасность во всем регионе Южного Кавказа, и все заинтересованные в скорейшем урегулировании отношений Азербайджана и Армении могут только приветствовать это событие.

Установка КПП – это переход урегулирования к новому этапу. Острейший вопрос накачки Карабаха армянским оружием, минами и боевиками закрыт, а значит, настала пора для решения других вопросов, в частности, делимитации границы и строительства в Армении ее части Зангезурского коридора. Как и в случае с Лачинским коридором, стоит ожидать, что Ереван продолжит придерживаться стратегии "сам ничего не делаю, от других требую", следовательно, стоит ожидать, что и эти вопросы Азербайджану придется решать самостоятельно.