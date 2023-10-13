Дисконт на российскую нефть снизился в три раза

Опубликовано: 11:20, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дисконт на российскую нефть сейчас не превышает $12, а в начале года доходил до $38. Новак объяснил, что это говорит о снижении рисков и стабилизации экспорта.

Размер скидки на российскую нефть определяется рынком, сегодня дисконт небольшой, что указывает на то, что ситуация нормализовалась, поделился вице-премьер РФ Александр Новак.

"Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт - это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается"

– Новак

В первые месяцы 2023 года дисконт достигал $35-38 за баррель нефти, сегодня он составляет около $11-12, отметил вице-премьер в беседе с RT Arabic.

"Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт"

– Новак