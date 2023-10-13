Дисконт на российскую нефть снизился в три раза

Размер скидки на российскую нефть определяется рынком, сегодня дисконт небольшой, что указывает на то, что ситуация нормализовалась, поделился вице-премьер РФ Александр Новак.
"Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт - это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается"
– Новак
В первые месяцы 2023 года дисконт достигал $35-38 за баррель нефти, сегодня он составляет около $11-12, отметил вице-премьер в беседе с RT Arabic.
"Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт"
– Новак